Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля 2019 года основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Жалобу защиты на избрание Калви меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции — без изменения», — огласила решение судья.

Представители защиты настаивают, что вменяемое Калви преступление относится к предпринимательской деятельности и поэтому обвиняемый не может содержаться под стражей. «Рассматриваемые действия Калви были совершены в рамках осуществления им своих обязанностей на руководящем посту частной компании — согласно постановлению Пленума Верховного суда, это в чистом виде предпринимательская деятельность», — пояснил адвокат Дмитрий Клеточкин.

Адвокат заявил о непричастности Калви к хищению и отсутствии у следствия объективных данных о нем, в том числе показаний свидетелей и данных экспертиз. «Следствием не проведена объективная оценка стоимости акций компании, в завышении которой обвиняется Калви», — сказал Клеточкин.

Представители миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, ранее направившего заявление в ФСБ о возбуждении уголовного дела в отношении Калви, попросили Мосгорсуд содержать основателя фонда Baring Vostok под стражей по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. «Я считаю, что преступление Калви совершено не в предпринимательской сфере, так как предпринимательство — это честное получение прибыли и не может быть связано с совершением преступлений. Поэтому считаю, что содержание Калви под стражей законно и единственно обосновано», — заявил в суде представитель Юсупова.

Следователь также просил содержать Калви в СИЗО, что, по его словам, позволит собрать необходимые улики и избежать оказания давления на свидетелей.