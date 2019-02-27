Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает темпов роста ВВП стран «Большой двадцатки» в текущем году на 2,9%, в следующем году — на 2,8%, говорится в прогнозе агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

«Мировая экономика значительно ослабла в четвертом квартале 2018 года и будет продолжать ослабевать в течение 2019 года и до 2020 года. После роста реального ВВП на 3,2% в 2018 году экономический рост стран G20 замедлится до 2,9% в 2019 году и 2,8% в 2020 году», — говорится в отчете.

В том числе, по оценке экспертов агентства, темпы экономического роста в странах с развитой экономикой, входящих в G20, составят в 2019 году 1,9%, а в 2020 году — 1,5% (после 2,2% в 2018 году). Прогноз относительно развивающихся странам этой группы составляет 4,6% в 2019 году и 5% в 2020 году против 5,1% в 2018 году.

В связи с этим, поскольку темпы экономического роста замедляются, Moody's полагает, что мировые центральные банки будут проявлять осторожность в своей монетарной политике.

«Мы считаем, что ФРС США повысит ставку один или два раза в этом году, вместо трех или четырех (ожидавшихся ранее. — Прим. ред.), и что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет повышения только в 2020 году, а не во второй половине 2019 года. В Японии мало возможностей для ужесточения денежно-кредитной политики в этом или 2020 году, поскольку инфляция остается низкой», — указывают авторы документа.