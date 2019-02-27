В 2018 году более половины переводов, отправленных при помощи онлайн‑сервиса Юнистрим, пришлось на Армению, Грузию, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Банк учел пожелания клиентов и добавил в приложение к базовым русскому и английскому языки популярных направлений денежных переводов. Юнистрим не останавливается на достигнутом и работает над расширением этого списка и подключением дополнительных языков для удобства их носителей.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и использованию передовых технологий, приложение Юнистрим заслужило признание клиентов; общее количество скачиваний с момента запуска превысило 200 000. Перевести деньги своим близким с помощью приложения просто: данные пользователя и все онлайн‑операции запоминаются автоматически, а платежные карты сохраняются в отдельной вкладке.

Отправка перевода занимает не более двух минут, и получить его можно в любом из 150 000 пунктов Юнистрим в России, СНГ, Европе и Азии — их адреса отображены в мобильном приложении. Получателю всего лишь нужно предъявить паспорт и контрольный номер перевода. Выплата происходит наличными в 24 странах мира. Юнистрим также предоставляет возможность выдачи международных переводов в национальной валюте. На данный момент эта услуга доступна в Молдове, Армении, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Беларуси, Казахстане.

60% онлайн‑переводов по системе Юнистрим в 2018 году было сделано именно через мобильное приложение. Его популярность во многом объясняется сочетанием широкого набора функций и простого, доступного дизайна. Приложение «Юнистрим Денежные переводы» можно бесплатно скачать в AppStore и GooglePlay .