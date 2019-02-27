Минтруд России отмечает, что ситуация на рынке труда стабильная, и не ожидает массовых увольнений работников в марте, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства. Газета «Известия» ранее сообщила, что в ближайшее время 115,7 тыс. работников грозит увольнение.

В министерстве пояснили, что в соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. «Но это не значит, что все работники будут уволены», — пояснили в пресс-службе.

В случае реорганизации или реструктуризации организации уволенные сотрудники займут новые рабочие места. Также ситуация в организации может измениться из-за заключения новых сделок или погашения долгов, и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый, добавило министерство.

По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019—2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7—4,8%.