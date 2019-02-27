Объем международных резервов РФ на 22 февраля составил 480,5 млрд долларов против 474,6 млрд на 15 февраля. Такие данные (на конец отчетных дат) приводятся в обновленной сводке Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 22 февраля составил 480,5 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,9 млрд долларов США, или на 1,2%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, монетизации золота и операций по счетам Минфина России», — поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Напомним, что за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов, в январе этого года — на 7,45 млрд.