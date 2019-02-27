Криптовалютная p2p-платформа Hodl Hodl анонсировала в среду, 27 февраля, новый рынок под названием «Предсказания», где можно заключить с другим пользователем контракт, оплата по которому зависит от исхода определенного события. Как считают представители биржи, он может стать очень полезным инструментом для экосистемы биткоина.

Контракты могут быть созданы для самых разных ситуаций. Единственное условие, которое ставит биржа, это то, что контракты не содержат ничего противозаконного и не могут быть истолкованы двояко, сообщает ForkLog .

Стороны отправляют средства на multisig (2 из 3) эксроу-адрес, а оракул оказывается в определенной степени распределенным. При идеальном сценарии обе стороны соглашаются с исходом контрактам, поскольку ни одна из них не может в одностороннем порядке вернуть запертые в эскроу и, следовательно, ничего не выигрывает, отказавшись от исхода пари.

«Даже в случае спора, Hodl Hodl оставляет шанс вмешательства при помощи третьего ключа, который может быть использован для подписи транзакции в пользу стороны, которая угадала исход. Лучшая сторона во всем этом состоит в том, что Hodl Hodl, как и всегда, не имеет доступа к средствам. Таким образом, наша имплементация рынка предсказаний может быть названа peer-to-peer рынок предсказаний», — говорится в блоге биржи.

Дополнительно биржа предлагает возможность создания коэффициентов по контрактам и установления минимальных объемов.