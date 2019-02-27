Применение существующих смарт-контрактов на блокчейнах еthereum и NEO позволит пользователям осуществлять сделки без контрагентских рисков и с чрезвычайно низкими комиссиями.
Децентрализованная криптовалютная биржа Switcheo анонсировала собственную внебиржевую платформу. Публичное бета-тестирование Switcheo OTC стартует 4 марта.
При этом Switcheo OTC будет полностью некастодиальной платформой. Для обмена токенов будет использоваться тот же счет в смарт-контракте, что и на бирже, сообщает Тtrcoin.
Switcheo предоставит возможность бескомиссионной торговли на протяжении первого месяца. В дальнейшем пользователи смогут использовать токены SWTH для получения скидок на комиссии.
Изначально Switcheo OTC будет поддерживать ограниченный набор токенов и не будет позволять осуществлять обмен активов, выпущенных на разных блокчейнах. После обновления NEO V3 на внебиржевую платформу будут выпущены все совместимые ERC20- и NEP5-токены, включая даже те, которых нет в основной книге заявок.
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