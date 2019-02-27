Децентрализованная криптовалютная биржа Switcheo анонсировала собственную внебиржевую платформу. Публичное бета-тестирование Switcheo OTC стартует 4 марта.

При этом Switcheo OTC будет полностью некастодиальной платформой. Для обмена токенов будет использоваться тот же счет в смарт-контракте, что и на бирже, сообщает Тtrcoin .

Switcheo предоставит возможность бескомиссионной торговли на протяжении первого месяца. В дальнейшем пользователи смогут использовать токены SWTH для получения скидок на комиссии.

Изначально Switcheo OTC будет поддерживать ограниченный набор токенов и не будет позволять осуществлять обмен активов, выпущенных на разных блокчейнах. После обновления NEO V3 на внебиржевую платформу будут выпущены все совместимые ERC20- и NEP5-токены, включая даже те, которых нет в основной книге заявок.