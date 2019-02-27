Участники Radianz Cloud могут пользоваться тысячами необходимых для ежедневной активности на глобальных финансовых рынках приложений и сервисов.
Криптовалютная биржа и провайдер кастодиальных услуг Gemini Trust LLC присоединилась к одному из крупнейших сообществ брокеров, бирж и расчетно-клиринговых учреждений – British Telecommunications (BT) Radianz Cloud.
Как сообщает Anycoin, благодаря присоединению к Radianz Cloud криптобиржа сможет использовать доступ на мировой рынок и возможность масштабирования с помощью коммерческой структуры, знакомой крупным учреждениям.
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