Криптовалютная биржа и провайдер кастодиальных услуг Gemini Trust LLC присоединилась к одному из крупнейших сообществ брокеров, бирж и расчетно-клиринговых учреждений – British Telecommunications (BT) Radianz Cloud.

Как сообщает Anycoin , благодаря присоединению к Radianz Cloud криптобиржа сможет использовать доступ на мировой рынок и возможность масштабирования с помощью коммерческой структуры, знакомой крупным учреждениям.