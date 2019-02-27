Криптовалютная биржа Cryptopia 4 марта возобновит операции после январского взлома, в результате которого с платформы похитили около 10% от общего числа активов.

По информации аналитиков Elementus, изначально потери компании составили 16 млн долларов, после чего преступники вывели с кошельков клиентов еще 180 тыс. долларов, сообщает РБК .

Полиция Новой Зеландии разрешила площадке вернуться к работе еще в середине февраля, однако сейчас разработчики занимаются исправлением ошибок в системе, которые позволили злоумышленникам вывести средства.