IT-компания ОТР рассказала об эффективной операционной модели современного банка, основанной на концепции Robotic Process Automation/RPA (роботизированной автоматизации процессов) на XIX Международном форуме iFin-2019.

Как говорится в пресс-релизе компании, Robotic Process Automation – это концепция цифровой операционной среды, где люди, программные роботы и искусственный интеллект работают вместе. Роботов можно быстро подключать к определенным участкам работы и полностью заменять ими человека 24 часа в сутки. Цифровые сотрудники «общаются» с традиционными системами через пользовательские интерфейсы, для их подключения в продуктивную операционную среду компании или банка не нужна привязка к системе управления релизами.

Робот способен постоянно отслеживать кредитные заявки в автоматизированной системе банка и на определенной стадии обработки заявки самостоятельно выполнять запросы и первичный анализ информации по заемщику. При этом робот анализирует около 30 внешних источников данных и обрабатывает заявки по определенному вариативному алгоритму, самостоятельно готовит проект решения и направляет его клиентскому менеджеру.

Кроме того, цифровые сотрудники могут собирать информацию по партнерам, конкурентам, контрагентам из открытых источников, проверять контрагентов на внешних информационных ресурсах (МВД России, ФНС России, ФССП России, Росреестр и др.), собирать и агрегировать статистику на аналитических ресурсах и многое другое.