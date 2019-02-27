Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Мосгорсуда предложил заявившему на него в ФСБ миноритарному акционеру банка «Восточный» Шерзоду Юсупову продать спорные акции компании IFTG за 2,5 млрд рублей и закрыть уголовное дело, передает корреспондент ТАСС.

«Меня обвиняют в том, что я завысил стоимость акций IFTG с 600 тысяч рублей до 2,5 миллиарда рублей, но есть один надежный способ проверить это обвинение — продать эти акции на рынке. И я убежден, что банк «Восточный» получит за них 2,5 миллиарда или больше. После этого не останется никаких вопросов», — заявил Калви.

Он обвиняет Юсупова и другого акционера «Восточного» — Артема Аветисяна в незаконном инициировании уголовного дела с целью получения контроля над банком.

Baring Vostok, несмотря на уголовное дело, готов докапитализировать банк «Восточный» на 5 млрд рублей по требованию Центробанка РФ. «Несмотря на это дело, фонд Baring Vostok готов провести докапитализацию банка «Восточный» на 5 миллиардов рублей», — сказал Калви.

По его словам, это приведет к размытию доли и утрате контроля над банком Артемом Аветисяном, которого Калви называет заказчиком своего уголовного преследования. Основатель фонда отметил, что размер иска Baring Vostok к Аветисяну в Лондонском суде составил 17,5 млрд рублей.

Представители миноритария банка «Восточный» Юсупова считают, что «содержание Калви под стражей законно и единственно обосновано».



