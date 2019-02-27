Американский инвестор, основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви, выступая в суде, заявил, что его оговорил акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов по причине корпоративного спора в Лондонском арбитражном суде. По его словам, в рамках рассмотрения в Британии иска Baring Vostok требует с Юсупова и еще одного совладельца банка — Артема Аветисяна в совокупности 17 млрд рублей.

«Шерзод Юсупов оговорил меня, потому что у Baring Vostok есть корпоративный диспут с ним и Артемом Аветисяном в Лондонском арбитражном суде. Во время слияния между «Восточным» и Юниаструм Банком обе стороны договорились любой диспут решать в Лондонском арбитражном суде. Размер претензий в этот суд — 17 миллиардов рублей. Претензии связаны с больше чем десятью сделками «Юниаструма», это такие же сделки, которые Центральный банк России при проверке назвал выводом активов «Юниаструма», — сказал Калви.

В Мосгорсуде Калви выступал на рассмотрении своей жалобы на арест по видеосвязи. Он говорил по-русски, без переводчика.