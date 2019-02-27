Правительство России на заседании 28 февраля 2019 года одобрило законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам сверх прожиточного минимума.

«Все законопроекты повестки дня одобрены», — сообщили журналистам в пресс-службе Кабмина. Соответствующие поправки, которые в четверг рассматривал Кабмин, вносятся в закон «О государственной социальной помощи».

Как отметил в начале совещания премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, этот законопроект должен быть принят Госдумой в весеннюю сессию, первые выплаты по нему пенсионеры получат до 1 июля 2019 года. «Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — сказал глава Кабмина.

Как сообщалось ранее, в целях осуществления социальной доплаты к пенсии законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Согласно документу, получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума. Предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, которые неработающие пенсионеры не получили в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году.