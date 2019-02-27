Почти половина опрошенных инвесторов (45%) считают, что криптовалюты как класс активов больше всего напоминает пузырь, говорится в исследовании, проведенного среди участников Cayman Alternative Investment Summit 2019. При этом только 1 из 5 инвесторов придерживается аналогичного мнения в отношении ценных бумаг американских компаний.

Две трети респондентов своим основным приоритетом назвали инвестиции в инновации. Отвечая на вопрос о том, какие технологические сдвиги будут влиять на глобальный рынок, 45% опрошенных выбрали автоматизацию и машинное обучение, а 38% – блокчейн, сообщает Anycoin .

По словам директора CAIS Криса Дуггана, результаты опроса в этом году показывают, что индустрия альтернативных инвестиций достигла переломной точки, признав неоспоримое влияние технологий на будущее глобальных рынков.