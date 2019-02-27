Власти Татарстана намерены взаимодействовать с инвесторами по принципу «одного окна», утвержденному правительством. Отвечает за бесперебойную работу системы сопровождения инвестпроектов Агентство инвестиционного развития РТ.

Чтобы заработала система «одного окна», инвестору надо отправить заявление на сопровождение и резюме проекта с подтверждающими информацию документами. Ответственного исполнителя за проектом АИР должен закрепить в течение двух рабочих дней, сообщает TatCenter .

При этом частный бизнес реализовал в Татарстане 400 инвестпроектов в 2018 году. Объем иностранных инвестиций вырос на 37%. Однако президент республики считает, что чиновники недостаточно хорошо работают с инвесторами.