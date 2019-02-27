Возможное снижение тарифов за эквайринг и внедрение Системы быстрых платежей (СБП) при самом неблагоприятном стечении обстоятельств могут обойтись Сбербанку в 3—4% от прибыли, но, скорее всего, эффект будет меньше, поскольку банк в настоящее время обсуждает с ЦБ РФ ситуацию и в марте надеется достичь приемлемого для всех компромисса, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

«Если посмотреть на цифры по всем этим видам деятельности, я имею в виду, эквайринг, Система быстрых платежей, HSBC несколько дней назад опубликовала оценку в 3—4% от прибыли. Наше видение совпадает с этим диапазоном, но, думаю, что это максимум, который будет в самой худшей комбинации этих факторов. По нашему мнению, эффект будет гораздо меньше 3—4% (от прибыли. — Прим. ред.)», — прокомментировал он в ходе телефонной конференции вопрос о том, как на Сбербанк может повлиять возможное снижение комиссий за эквайринг и внедрение Системы быстрых платежей.

«Сейчас мы лидер. Банки пытаются разделить наше конкурентное преимущество со всем рынком. И регулятор пытается поддержать рынок. Я понимаю обе эти стороны. Сейчас мы пытаемся обсуждать эту ситуацию с Центральным банком. Мы попытаемся найти компромисс…. Я думаю, мы найдем решение, которое будет приемлемым для нас и для регулятора. Сейчас проходят продуктивные дискуссии с конкурентами и с партнерами…. Думаю, в следующем месяце мы найдем компромисс», — добавил Греф.

При этом глава Сбербанка признал, что у банка достаточно высокая доля на рынке, однако напомнил, что это «не было подарком», а банк, начав с достаточно низкой базы, сам за десять лет добился такого результата. «Я считаю, что Сбербанк был не в какой-то уникальной позиции, у всех банков была такая возможность, а мы этой возможностью воспользовались», — заключил он.