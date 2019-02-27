ФСИН подчеркнула, что ее сотрудники могут «решать самостоятельно, клиентами каких банков они хотят быть и на карты каких банков они хотят получать зарплату».
Руководство Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) решило отказаться от собственных рекомендаций «заключать договоры по зарплатным проектам со Сбербанком», то есть от перевода всех 295,9 тыс. сотрудников ФСИН в одну кредитную организацию, пишет «Коммерсант».
Ранее заместитель гендиректора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко письмо с рекомендациями по переводу всех зарплатных проектов в одну кредитную организацию направил начальникам территориальных органов ФСИН и начальникам учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН.
Как следует из письма ФСИН в адрес «Коммерсанта», ФСИН направил в территориальные органы информационные письма о сотрудничестве с другими государственными банками и банками с господдержкой.
В частности, письма за подписью Валерия Максименко были направлены в территориальные органы для проведения рабочих встреч для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе по зарплатным проектам, со Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком, НКЦ, Россельхозбанком, банком «ФК Открытие», Промсвязьбанком, ВБРР, БМ-Банком, Новикомбанком, Почта Банком, Связь-Банком, Банком ДОМ.РФ, РНКБ, Сетелем Банком, Росэксимбанком, Фондсервисбанком, МСП Банком, Росгосстрах Банком, Еврофинанс Моснарбанком, Крайинвестбанком, Социнвестбанком, Кредит Урал Банком, банком «Заречье», банком «Российская Финансовая Корпорация». То есть фактически с 25 игроками. Хотя отдельные игроки из приведенного перечня в принципе не оказывали до сегодняшнего дня подобных услуг. О результатах переговоров территориальные подразделения ФСИН должны отчитаться до 1 апреля.
Кроме того, ФСИН подчеркнула, что ее сотрудники могут «решать самостоятельно, клиентами каких банков они хотят быть и на карты каких банков они хотят получать зарплату и другие виды денежного довольствия».
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