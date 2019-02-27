ФорБанк сообщил о закрытии со 2 апреля 2019 года офиса в Уфе. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

«ФорБанк сообщает о закрытии 2 апреля 2019 года кредитно-кассового офиса № 0108 ФорБанка... Последний день работы офиса — 1 апреля 2019 года до 13:00», — следует из сообщения.

Офис располагается по адресу: Уфа, Советский район, просп. Октября, д. 16. Обслуживание юридических и физических лиц со 2 апреля 2019 года осуществляется в головном офисе ФорБанка по адресу: Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 5, стр. 5.

«Изменение местонахождения обслуживания клиентов кредитно-кассового офиса № 0108 не влечет прекращения или изменения обязательств банка перед своими клиентами», — добавили в банке.

Для возврата денежных средств, размещенных на счете по вкладу, клиенты могут обратиться лично либо через законного представителя в головной офис банка, воспользоваться системой «ФорБанк Онлайн» или до 1 апреля включительно обратиться в офис банка для подачи соответствующего заявления.