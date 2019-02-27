Федеральная налоговая служба (ФНС) работает над улучшением системы регистрации самозанятых граждан, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на «правительственном часе» в Совете Федерации. К лету ФНС намерена предложить «катастрофоустойчивое решение» для всей страны и планирует доложить СФ о готовности распространить эксперимент на другие субъекты, сообщил он.

«Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить — возможность есть — на другие регионы, если они этого захотят», — заявил глава ФНС.



Сейчас налоговики заняты донастройкой системы. «В первую очередь мы хотим, чтобы продукт был удобным», — отметил Мишустин.



«Коллеги, надо сделать все, чтобы с 1 января 2020 года все субъекты РФ включились системно в эту работу», — поддержала Мишустина спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила, что государство взяло на себя повышенные социальные обязательства, на которые потребуются дополнительные средства. «Где взять деньги, Михаил Владимирович?» — спросила она, обращаясь к Мишустину.

Резервы для повышения налоговых поступлений есть. Прежде всего это инвентаризация объектов недвижимости, считает глава ФНС, «земельных участков, зданий и сооружений, всего того, что есть на территории страны», включая незавершенные объекты и участки, выпавшие из оборота. Больше налогов можно собрать и после наведения порядка с кадастровой оценкой недвижимости.

Еще один резерв — налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Но для этого надо вывести доходы россиян из «серой» зоны, чем и занимаются комиссии по легализации зарплат. Далее — найти источники налоговых поступлений можно в работе электронных денежных систем и кошельков.

Наконец, дополнительные налоговые поступления можно найти у агрегаторов, всех тех, кто работает в Интернете, зарабатывает деньги и помогает другим это делать. На таких площадках сделки совершаются напрямую между продавцом товара или услуги и покупателем. «Там тоже государство должно быть», — уверен глава ФНС.

Напомним, налог на профессиональный доход в качестве эксперимента введен с 1 января 2019 года в четырех регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц и без наемных работников могут установить приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% — с компаниями.