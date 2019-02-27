Сбербанк получил в 2018 году чистую прибыль в размере 831,7 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Такие данные кредитная организация опубликовала в четверг, 28 февраля.

Показатель увеличился на 11,1% по сравнению с 2017 годом. Чистая прибыль указана с учетом соответствующего показателя по прекращенной деятельности, к которой начиная с мая 2018 года отнесен турецкий Denizbank (прибыль от прекращенной деятельности в составе общего показателя равнялась 0,5 млрд за год). В релизе уточняется, что в целом данные не включают показатели Denizbank, если не указано иное.

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 рубля, показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд рублей, чистые процентные доходы — на 3,5% до 1 трлн 396,5 млрд.

Кредиты группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 25% до 6,8 трлн, корпоративный портфель — на 12,9% до 14,3 трлн.

В общей сложности активы группы (включая показатель по прекращенной деятельности, то есть по Denizbank) достигли на 31 декабря почти 31,2 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом 2018 года на 15,4%, свидетельствуют данные отчетности.



В числе прочего банк сообщает о росте продаж продуктов накопительного и инвестиционного страхования на 80% по сравнению с 2017 годом. Активы под управлением бизнеса благосостояния выросли на 35% до 1,2 трлн рублей. Сбербанк увеличил свою долю на рынке страхования жизни до 38,4% на 31 декабря 2018-го.



Объем клиентских средств вырос за год на 15,3% до 20,9 трлн рублей, в том числе объем средств физлиц — на 9,9% до 13,5 трлн, корпоративных клиентов — на 26,6% до 7,4 трлн.



В целом количество активных клиентов Сбербанка достигло 92,8 млн. Число активных розничных клиентов в цифровых каналах составляет 65 млн человек, при этом количество ежедневных пользователей выросло до 19,6 млн (на 35% в годовом выражении).



Общий капитал группы, согласно расчетам по «Базелю III», составил 3,95 трлн рублей на 31 декабря 2018 года. По сравнению с началом года показатель вырос на 5,3%. Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня составил на отчетную дату 11,85%, коэффициент достаточности общего капитала — 12,43% (на 1 января 2018-го значения равнялись 11,21% и 12,77% соответственно, свидетельствуют материалы банка).



В релизе Сбербанка приводятся также ключевые данные и динамика отдельно за IV квартал 2018 года.

«2018 год стал очень важным годом для Сбербанка: мы не просто показали рекордную прибыль и обеспечили рентабельность капитала выше 23%, но и успешно прошли первый год реализации новой стратегии, справились с самым главным вызовом, стоящим перед нами на данном этапе, — технологическим вызовом. Мы провели масштабную трансформацию ключевых IT-инициатив банка, сформировали профессиональную команду IT-специалистов, радикально изменили производственный процесс, объединили бизнес и IT для совместного создания и управления платформой», — комментирует президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.



«Но нам предстоит еще серьезный путь по улучшению клиентского опыта, выводу новых сервисов на платформу Сбербанка и развитию навыков нашей команды по построению data-driven-компании с высоким уровнем коллаборативности. Достижение этих стратегических целей позволяет нам с уверенностью отвечать на внешние вызовы и обеспечивать устойчивый рост акционерной стоимости бизнеса», — добавил топ-менеджер.