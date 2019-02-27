Центральной темой нового номера стало подведение итогов деятельности BSS в 2018 году. Открывается номер «Большим разговором» с Георгием Кравченко . Генеральный директор BSS дал развернутое интервью ведущему банковскому онлайн-изданию и крупнейшему финансовому порталу Банкир.ру.

«Мы хотим донести до рынка, что удобнее использовать готовое промышленное решение такое, как Digital2Go» - вынесено в заголовок. Беседа получилась интересной и тематически разноплановой. В ходе интервью выяснили, зачем банкам новая цифровая платформа, как удалось за полгода создать продукт, который вошел в ТОП-5 рейтинга Markswebb, сделает ли BSS интернет-банк для самозанятых и почему главный фокус на решениях, связанных с искусственным интеллектом.

Больше статистики и фактов о деятельности BSS в 2018 году собрано в публикации «BSS-2018: новая платформа и новые горизонты. Компания подвела итоги развития» . Материал для удобства навигации разделен на информационные блоки: Главное, Рейтинги, Платформа Digital2Go и решение для МСБ, Проекты года, Решения и интеграции, Безопасность, Искусственный интеллект и чат-боты, Команда, Планы на 2019 год.

О планах Георгий Кравченко резюмирует: «В 2019 году нас ждет много интересной работы по развитию новой платформы. Мы представим новые решения на основе Digital2Go для разных сегментов банковского бизнеса и других областей экономики. Мы нацелены продемонстрировать яркие внедрения. Лучше нас никто не поддерживает безопасность, масштабируемость, устойчивость и нормы законодательства. И конечно, в фокусе на следующий год развитие решений, связанных с искусственным интеллектом».

О новых решениях на основе Digital2Go рассказывает на страницах дайджеста заместитель генерального директора по продуктам BSS Андрей Абрамов в статье «О цифровом сервисе для малого бизнеса и не только» . Краткий спойлер. Банки осознали, что необходимо разрабатывать специализированные сервисы под каждую категорию клиентов. Только, как это сделать быстро, эффективно и за вменяемый бюджет? Автор делится опытом BSS. Компания, действительно, создала промышленное решение для малого бизнеса всего за полгода командой 30 человек. Более того, это решение сразу вошло в ТОП-5 рейтинга эффективности интернет-банков. Как и почему BSS это удалось – читайте в материале.

В фокусе у современных банков увеличение доходов, сокращение издержек, повышение лояльности клиентов. Как этого эффективно добиться? Технический директор BSS Дмитрий Свалов предлагает свои ответы в статье «Цифровая платформа с коротким Time2Market: миф или реальность» . Автор приходит к выводу, что при наличии современной прогрессивной платформы, можно обеспечить короткий Time2Market и оставить конкурентов позади. Нет смысла изобретать велосипед. Надо брать на вооружение Digital2Go.

В новом дайджесте вы найдете информацию по интеграции Digital2Go с популятными онлайн-сервисами – «Мое дело» , Контур.Светофор, Контур.Фокус и Контур.Бухгалтерия . А также инфографику по решению «Банковское сопровождение контрактов» и криптографической защите информации в системе ДБО для корпоративных клиентов.

Полностью Digest2Go вы можете полистать онлайн. Читайте все материалы на сайте BSS здесь.

Источник: Компания BSS