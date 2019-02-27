Национальная финансовая ассоциация зарегистрирована в качестве саморегулируемой организации инвестиционных советников, следует из уведомления на сайте ЦБ.

«Банк России 28 февраля 2019 года принял решение о внесении сведений о саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (Москва) в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности инвестиционных советников», — говорится в сообщении.

Как следует из материалов регулятора, это будет первая СРО инвестиционных советников — в последней версии реестра СРО в сфере финансового рынка (на 22 февраля этого года) саморегулируемых организаций с таким профилем нет. При этом Национальная финансовая ассоциация уже включена в реестр в качестве одной из СРО для брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, специализированных депозитариев. Членами СРО «НФА» по одному из этих направлений или по нескольким направлениям сразу являются на указанную дату 219 организаций, свидетельствуют данные Центробанка.



В едином реестре инвестиционных советников , который также ведет ЦБ, по состоянию на 22 февраля значится 31 организация, включая ряд банков (в середине февраля сообщалось о десяти ).

