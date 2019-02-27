Полиция Польши задержала вице-президента Пробизнесбанка по корпоративным финансам Ярослава Алексеева. Он подозревается в хищении 2,4 млрд рублей банковских средств в составе организованной группы, сообщает РБК.

Алексеев был задержан на прошлой неделе, рассказал изданию источник в центральном аппарате СКР. «Алексеев был задержан на 40 дней, в отношении экс-банкира проводились разыскные мероприятия по линии Интерпола», — уточнил источник издания, знакомый с ходом расследования.

Решение о заочном аресте банкира было принято Басманным судом столицы в 2017 году по обвинению в совершении растраты или хищения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-банкир был объявлен в федеральный и международный розыск.

В материалах дела (есть у РБК) утверждается, что в 2014 году Алексеев вступил в организованную группу, созданную председателем правления Пробизнесбанка Александром Железняком и президентом банка Сергеем Леонтьевым для хищения денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, с сентября 2014 по июль 2015 года банкиры незаконно присвоили 2,4 млрд рублей, выдавая кредиты фиктивным компаниям. Алексеев отвечал за подбор юридических лиц для схемы. В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах коллекторского агентства «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.

Леонтьев и Железняк скрылись от следствия в США и также были заочно арестованы Басманным судом и объявлены в международный розыск.

Пробизнесбанк, являвшийся ядром финансовой группы «Лайф», был лишен лицензии 12 августа 2015-го и признан банкротом 27 октября того же года. АСВ, назначенное конкурсным управляющим, оценило итоговую сумму выявленной в Пробизнесбанке недостачи в 85,5 млрд рублей.