Сервис браузерного майнинга Coinhive, позволяющий владельцам веб-сайтов устанавливать ПО на базе JavaScript для добычи криптовалюты monero при помощи мощностей посетителей, прекратит работу 8 марта.

По словам разработчиков, он не целесообразен в экономическом плане. В качестве причин своего решения они указывают на последний хард форк monero, приведший к падению хеш-рейта сети на 50%, и снижение курса XMR.

Таким образом, пользователи автоматически утратят доступ к сервису по добыче криптовалюты, но по-прежнему смогут заходить в командную панель для осуществления переводов вплоть до 30 апреля 2019 года.

Как сообщает Ttrcoin , Coinhive заслужил сомнительную репутацию из-за того, что использовался для скрытого майнинга криптовалют, по сути, помогая недобросовестным владельцам веб-сайтов и хакерам воровать ресурсы ничего не подозревающих пользователей. Код зачастую интегрировался в более комплексные пакеты вредоносного ПО, способного осуществлять атаку сразу по нескольким векторам.