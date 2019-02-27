Банк «Уралсиб» интегрировал в обновленный интернет-банк «Уралсиб бизнес-online» конструктор документов FreshDoc, который позволит клиентам банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы.

При этом конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в банк, говорится в сообщении кредитной организации.

FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной», куда входят базовые услуги, и «Профессионал» с расширенными функциями. Все документы соответствуют российскому законодательству и содержат ссылки на нормативно-правовую базу. Если потребуется окончательная настройка документа, юристы окажут бесплатную помощь.

«Уралсиб» также планирует интегрировать в интернет-банк онлайн-бухгалтерию, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценку персонала и многое другое.