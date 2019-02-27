Сегодня не ожидаются серьезные движения, рынок продолжит оставаться в боковике, поскольку драйверов нет ни у нас, ни за океаном, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По его словам, в диапазоне 65,5-66 будет находится пара доллар-рубль. Оттока средств с российского рынка нет, более того, вчерашний аукцион показал наличие умеренного спроса на рублевые бумаги. Однако этого недостаточно, чтобы пробить зону сопротивления укрепления рубля 65-65,5. В тоже время и причин для падения рубля ниже отметки 66 рублей за доллар нет.

«Ожидаем продолжения снижения курса рубля по причине продолжения санкционного давления на Россию со стороны США, что отпугивает заметное количество иностранных спекулянтов», - комментирует руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Если к моменту открытия Московской биржи нефть останется торговаться в плюсе, то курс доллара снизится. Затем последует восходящее движение вверх. По паре евро/рубль ожидается снижение до 74,55 рубля», - поясняет аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.