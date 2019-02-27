Макроэкономика



Инфляция составила 0,4% в период с 1 по 25 февраля; нейтрально



Как сообщает Росстат, недельная инфляция сохранилась на уровне 0,1% и находилась на этом уровне в период с 19 по 25 февраля, что предполагает рост цен на 0,4% с начала месяца. Мы ожидаем, что инфляция за февраль составит 0,5% или 5,4% г/г. Несмотря на столь устойчиво сохраняющуюся умеренную недельную инфляцию, динамика которой вполне указывает на возможность понижения ставки, мы считаем, что сейчас эта опция не стоит на повестке дня ЦБ, поскольку сохраняются санкционные риски, и рост розничных кредитов в январе ускорился. Они выросли на 23,1% г/г в январе 2019 г. против стабильных 22% г/г в сентябре-декабре 2018 г., отражая, тем самым, весьма слабое влияние повышения ЦБ коэффициентов риска по неипотечным кредитам на динамику кредитования. Таким образом, мы ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на неизменном уровне на следующем заседании по ставке 22 марта

Наталия Орлова, Ph.D, главный экономист

Валерия Волгарева, аналитик



Телекомы, медиа и IT



«Яндекс» запустил продажу своего голосового помощника «Яндекс.Станция» в «Связном-Евросети»; нейтрально



Как сообщает газета «Ведомости», «Яндекс» (YNDX US; под пересмотром) запустил продажу своего голосового помощника «Яндекс.Станция» в объединенной розничной сети «Связной-Евросеть».



«Связной-Евросеть» станет первой федеральной розничной сетью, которая будет продавать «Яндекс.Станцию». С момента запуска этого продукта «Яндексом» в середине 2018 года она продавалась лишь в одном магазине компании в Москве и на маркетплейсе «Беру»;

Цена «Яндекс.Станции» будет такой же, как и в существующих каналах продаж, то есть составит 9 990 рублей;

По мнению президента ритейлера Александра Малиса, продажи устройств, связанных с умным домом, в «Связном-Евросети» имеют большой потенциал роста (в 2018 года они выросли на 84% г/г) на фоне эффекта низкой базы;

По расчетам Mobile Research Group, с момента запуска продаж летом прошлого года «Яндекс» мог продать 5 000 умных колонок;

Объединенная розничная сеть «Связной-Евросеть» насчитывает 5 500 магазинов в 1 300 городах России.



Новость подтверждает заявления, сделанные менеджментом «Яндекса» на телефонной конференции по итогам 4К18 о том, что в 2019 года дополнительный вклад в выручку компании окажет продажа новых брендированных электронных устройств. Мы считаем, что в дальнейшем «Связной-Евросеть» может быть использована как платформа для стимуляции продаж «Яндекс.Телефон» и мультимедиа систем для автомобилей и не исключаем нового сотрудничества «Яндекса» с другими крупными игроками рынка, такими как розничная сеть МТС. Таким образом, мы, судя по всему, будем наблюдать поквартальный рост дополнительной выручки «Яндекса» от продажи устройств и ее размывающий эффект на рентабельность сегмента «Портал» и «Поиск» соответственно.



АФК «Система» рассматривает возможность продажи 20% акций «Медси» и подтверждает планы по IPO в среднесрочной перспективе; нейтрально



Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на председателя совета директоров ГК «Медси» и управляющего партнера АФК «Система» Артема Сиразутдинова, АФК «Система» (SSA LI; нет рекомендации) рассматривает возможность продажи до 20% акций «Медси».



Статус сделки и цели: Предположительно, активом заинтересовались инвесторы из Японии, Китая и арабских стран. Кроме того, идут переговоры с Российским фондом прямых инвестиции (РФПИ), однако пока это носит только формат предварительных консультаций.



Продажа миноритарной доли укладывается в стратегию АФК «Система» по монетизации активов и поможет финансировать расширение «Медси» (сейчас компания на 100% принадлежит АФКС «Системе») и может рассматриваться как первый шаг на пути к IPO, проведение которого, по мнению г-на Сиразутдинова, возможно в среднесрочной перспективе.

MD Medical Group Investments (MDMG LI), которой принадлежит сеть клиник «Мать и дитя» – самый ближайший российский аналог «Медси». Исходя из текущего коэффициента 2018 EV/EBITDA MDMG и консенсус-прогноза Bloomberg, акционерная стоимость «Медси» может составить 17,5 млрд руб. и 32 млрд рублей соответственно (в диапазоне от 3,5 до 6,4 млрд рублей за 20% акций) – см. таблицу ниже.

Сама по себе новость нейтральна для акций SSA/AFKS, так как сроки и стоимость потенциальной сделки пока не ясны (хотя инвестиция привлекательна, исходя из бизнес трендов и рыночной конъюнктуры). Тем не менее, она указывает на появление еще одного имени в списке потенциальных российских IPO в ближайшие 1-3 года, что может улучшить настроение долгосрочных инвесторов в Россию.