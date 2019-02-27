АКРА повысило кредитный рейтинг РН Банка до уровня «ААА(RU)», прогноз — «стабильный», и облигаций — до уровня «ААА(RU)», следует из релиза АКРА.

«Пересмотр кредитного рейтинга АО «РН Банк» обусловлен повышением оценки фактора достаточности капитала, что привело к повышению оценки собственной кредитоспособности (ОСК) банка до «а». Повышение кредитных рейтингов выпусков облигаций банка отражает изменение кредитного рейтинга эмитента», — отмечается в сообщении.



Согласно проведенному АКРА стресс-тестированию, РН Банк способен выдерживать рост кредитного риска, значительно превышающий 500 б. п., без нарушения нормативов и без привлечения финансовой помощи от акционеров.



По мнению аналитиков, к негативному рейтинговому действию могут привести снижение готовности акционеров оказывать поддержку банку, радикальное изменение стратегии развития и существенный рост проблемных кредитов в кредитном портфеле банка.