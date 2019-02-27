Представители акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова требуют оставить в СИЗО основателя Baring Vostok Майкла Калви, которого СК РФ считает участником аферы на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

«Доводы о том, что действия Калви были предпринимательской деятельностью, не являются [правдой]... Он совершил мошенничество, то есть нельзя каждое его действие считать предпринимательской деятельностью», — сказала адвокат Юсупова, признанного потерпевшим.

В связи с этим второй адвокат бизнесмена попросила «оставить решение первой инстанции без изменений».

Следствие полагает, что основатель Baring Vostok американец Майкл Калви с французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.