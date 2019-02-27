Просьба банка «Восточный» отложить допэмиссию на апрель 2019 года была связана с запуском процесса продажи членом совета директоров и акционером банка Шерзодом Юсуповым своей доли в Модульбанке. Об этом Юсупов сообщил в интервью ТАСС.



«Я планировал участие в допэмиссии. Для этого в 2018 году был запущен процесс по продаже части акций Модульбанка. Об этом процессе знали в Baring Vostok, мы открыто сообщили об этом в ЦБ и попросили сдвинуть эмиссию на апрель 2019 года», — рассказал Юсупов.

При этом найти покупателя на долю в Модульбанке так и не удалось.

«Модульбанк уже сейчас намного успешнее других банков работает с сегментом микро- и малого бизнеса, поэтому к сделке проявили серьезный интерес четыре интересанта. Но на завершающей стадии сбора обязывающих предложений в Модульбанк пришло письмо от миноритарного акционера «Восточного», в котором один в один звучали претензии фонда [Baring Vostok] к сделкам «Восточного» с Модульбанком. Это письмо отпугнуло большинство интересантов», — пояснил Юсупов.

Как сообщалось, в основу уголовного дела, которое СКР возбудил в отношении бенефициара Baring Vostok Майкла Калви и его деловых партнеров, легла история с погашением долга в размере 2,5 млрд рублей, который возник у подконтрольного Калви Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед «Восточным». По версии следствия, Калви уговорил своих сообщников оформить соглашение об урегулировании долга, в соответствии с которым банк получил в качестве компенсации от НАО ПКБ 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group.

Калви вину не признает. Он считает свое уголовное преследование результатом корпоративного конфликта, который возник у него с другими акционерами «Восточного» — Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым (заявитель по делу о мошенничестве). Калви, по его словам, оспаривает в зарубежных судах ряд сделок, которые осуществили его оппоненты накануне слияния «Восточного» с Юниаструм Банком.