Судебные приставы в Москве начали вести розыск должников через камеры уличного видеонаблюдения. Об этом сообщил руководитель УФССП по Москве — главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских на расширенной коллегии ведомства по итогам работы в 2018 году.

«При помощи доступа к единому центру хранения данных появилась возможность устанавливать места передвижения должников с помощью городских камер видеонаблюдения, — сказал Замородских. — В настоящее время около 1,5 тысячи фотографий должников загружены в указанную систему с целью обнаружения их на территории города».

Он не привел данных, сколько должников удалось обнаружить таким образом, но отметил, что, «учитывая неплохой результат, полагаем, что в 2019 году эти мероприятия будут продолжены».

Всего в минувшем году столичные приставы с помощью всех возможных способов разыскали 1,6 тыс. должников, в том числе 260 — при помощи коллег из полиции и других ведомств.