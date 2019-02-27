Блокчейн-стартап Electroneum выпустил бюджетный Android-смартфон M1, который может в атономном режиме майнить криптовалюту. При этом его стоимость будет составлять 80 долларов.

В смартфон интегрирована технология облачного майнинга, которая предоставляет возможность добывать через приложение токен Electroneum (ETN) с доходом до 3 в месяц, сообщает Anycoin .

Токены ETN пользователи смогут тратить на пополнение мобильного счета, оплату услуг или онлайн-покупки.

При этом смартфон M1 оснащен 4,5-дюймовым экраном, встроенной памятью 8 Гб, четырехядерным процессором 1,3 ГГц, основной камерой 5 Мп и фронтальной 2 Мп.

Продажи смартфона начнутся с Южной Африки, где в ближайшие недели он будет доступен через Amazon.