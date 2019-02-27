Совкомбанк запустил выдачу кредитов на исполнение контракта через сервис Fintender.ru и позволяет клиентам приступить к выполнению работ, не дожидаясь оплаты от заказчика. По мере исполнения контракта заказчик платит исполнителю, который в свою очередь вносит в банк платежи по кредиту.

Архив учредительных документов, анкеты и бухгалтерская отчетность сохраняются для зарегистрированных на Fintender.ru клиентов. Клиент, предоставивший полный пакет документов, получит решение по кредиту в течение 1-2 дней, говорится в сообщении кредитной организации.

Чтобы подать заявку на кредит, клиент должен быть резидентом РФ, зарегистрироваться в сервисе Fintender.ru и иметь расчетный счет в Совкомбанке и квалифицированная электронная цифровая подпись.

Клиентам доступно до 100 млн рублей на срок до одного года*. Кредит выдается в форме кредитной линии.

* окончательные условия кредита определяются соглашением сторон и зависят от платежеспособности заемщика.