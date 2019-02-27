Один из крупнейших частных банков Швейцарии Julius Baer объявил о намерении открыть своим клиентам кастодиальные, трансакционные и инвестиционные решения для работы с криптовалютами в сотрудничестве со швейцарским криптовалютным банковским стартапом SEBA Crypto AG.

Услуги начнут предоставляться позднее в этом году, когда SEBA получит банковскую лицензию и лицензию дилера ценных бумаг в Управлении по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA), сообщает Ttrcoin .

По словам главы Julius Baer по вопросам рынков и кандидат на пост в совете директоров SEBA Питера Герлаха, Julius Baer убежден, что цифровые активы станут полноправным и устойчивым классом активов для инвестиционных портфелей.