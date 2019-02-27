В Сбербанке запущена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса, реализуемая Министерством экономического развития России, стоимостью 70 млрд рублей.

При этом процентная ставка для заемщиков составляет 8,5%, дополнительные комиссии и сборы отсутствуют, говорится в сообщении банка.

Программа повышает доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного кредитования.

По словам вице-президента Сбербанка, руководителя дирекции GR Андрея Шарова, соглашение, заключенное между банком и Минэкономразвития России, — это еще один инструмент обеспечения доступного финансирования для субъектов МСП.