Московский банк Сбербанка обеспечит финансирование строительства жилого комплекса Will Towers компании «Минские холмы». Утвержденный размер кредитной линии составляет 36 млрд рублей, срок — 96 месяцев, сообщили в пресс-центре Московского банка.

Кредитные средства направляются на финансирование возведения двух очередей многофункционального высотного комплекса в Западном административном округе Москвы, создания инфраструктуры и обустройства прилегающей территории. Первую очередь жилого комплекса планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, когда завершится строительство и формирование инфраструктуры.

«Реализация нового масштабного проекта, кредитную поддержку которому оказывает Сбербанк, обеспечит качественным жильем и инфраструктурой более трех тысяч семей. Потенциальные покупатели квартир в этом жилом комплексе смогут оформить ипотеку в Сбербанке на выгодных условиях», — отметил вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.

«Will Towers является частью проекта комплексного развития территории на Минском шоссе в Западном административном округе Москвы. Ранее на данной территории проведена работа по выносу высоковольтной линии электропередач, в активной стадии строительства находится Южный дублер Кутузовского проспекта, в шаговой доступности два года назад появились станции «Минская» и «Раменки» Калининско-Солнцевской линии метро», — рассказал генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (эта организация является основным участником компании-застройщика — ООО «Минские холмы») Альберт Суниев.



Жилой комплекс Will Towers представляет собой шесть разноэтажных башен на многоуровневых стилобатах. В них будет 3 190 квартир общей площадью 231 554 кв. м. Часть стилобатов и первые этажи отведены под нежилые помещения для коммерческого и социального обслуживания жителей. Предусмотрены подземные двухуровневые паркинги. В ЖК оборудуют 1 742 машино-места. Проектом комплексного развития территории предусмотрено также строительство двух школ на 1,1 тыс. учеников, трех детских садов на 470 человек и поликлиники на 750 посетителей в смену.