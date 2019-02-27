Россельхозбанк намерен инвестировать 18,9 млрд рублей в строительство молочного завода в селе Пайвино Маслянинского района Новосибирской области. На реализацию проекта, инициатором которого выступила ГК «ЭкоНива».

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год, говорится в сообщении кредитной организации.

По словам первый заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирины Жачкиной, реализация данного проекта будет способствовать укреплению производственного потенциала молочной отрасли и комплексному развитию экономики региона.