РНКБ открыл новый операционный офис в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Это универсальный полноформатный офис, который предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Отделение расположено по адресу: ул. Набережная канала Грибоедова, д. 19. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00.

В офисе клиенты могут воспользоваться программами ипотечного кредитования на покупку недвижимости в Санкт-Петербурге, Крыму, Москве и Краснодарском крае, оформить депозит или кредит, открыть банковскую карту, осуществить денежный перевод, оформить страховку и приобрести памятные монеты.

Большинство финансовых услуг можно оформить с помощью интернет-банка и мобильного приложения РНКБ.