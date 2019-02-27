Благодаря модулю «RS-Connect. Обмен с ФНС» из состава линейки продуктов для взаимодействия с госорганами банк сможет осуществлять все возможные сеансы взаимодействия с налоговой службой из одного ПО.

Взаимодействие банка с ФНС реализовано в соответствии с Положениями Банка России № 311-П от 07.09.2007 «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)» и № 440-П от 06.11.2014 «О порядке направления в банк отдельных документов налоговых органов, а также направления банком в налоговый орган отдельных документов банка в электронной форме в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

«Благодаря реализованному проекту банк получил единую точку обмена с ФНС и повысил эффективность работы, — прокомментировала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию, R-Style Softlab. —Решение по обмену с ФНС позволило организовать взаимодействие различных автоматизированных систем банка с Федеральной налоговой службой (ФНС) согласно требованиям нормативов Банка России».

В части реализации Положения 440-П в Банке Русский Стандарт новая система активно эксплуатируется уже больше года и показывает эффективность.

Для справки:

АО «Банк Русский Стандарт» был основан в 1999 году одним из крупнейших российских предпринимателей – Рустамом Тарико. Генеральная лицензия Банка России № 2289 выдана бессрочно 19 ноября 2014 года. Сегодня Русский Стандарт входит в число лидеров банковской индустрии. На российском рынке банк имеет многолетний опыт работы: Русский Стандарт стал пионером в ключевых видах банковских услуг в России. Русский Стандарт первым запустил POS-кредитование, открыв потребителям возможность покупки товаров в магазинах в кредит. Банк первым запустил кредитные карты и обеспечил доступ к лучшим мировым сервисам. Впервые банк предложил пакетные продукты – «Банк в кармане».

На сегодняшний день банк имеет одну из самых больших эквайринговых сетей в стране. Банк является эмитентом карт крупнейших платежных систем мира: VISA International®, Masterсard WorldWide®, American Еxpress®, Diners Club international®. В числе первых в России банк запустил новые современные мобильные платежные сервисы, предоставив клиентам дополнительные преимущества этих удобных, модных и инновационных технологий. Русский Стандарт делает ставку на развитие расчетных услуг, высокотехнологичных финансовых сервисов и предлагает инновационные решения в области платежей и переводов, а также различных дистанционных каналов.

Основной акционер Банка Русский Стандарт – Рустам Тарико.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab