Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по снижению ипотечной ставки до 8%. Об этом говорится в поручениях президента по реализации послания Федеральному собранию.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (займам) до уровня 8% годовых и менее», — говорится в документе.

Доклад по мере исполнения поручения должен быть представлен до 15 января 2020 года, далее — раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил «обеспечить создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства». Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2019 года.

Также президент поручил до 1 июля 2019 года внести в законодательство изменения, предусматривающие ипотечные каникулы для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В том числе ипотечные каникулы подразумевают «установление запрета для кредиторов на применение в указанный период предусмотренных законодательством Российской Федерации последствий нарушения заемщиком сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов по соответствующим договорам, а также на обращение взыскания на заложенное имущество, в случае если оно является единственным жилым помещением заемщика».

Ответственными по реализации поручений назначены глава правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.