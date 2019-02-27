Платформа онлайн-кредитования SoFi, ориентированная на миллениалов, предоставит своим клиентам возможность покупать криптовалюту в рамках партнерства с криптовалютной биржей Coinbase.

При этом компания не уточнила, какие криптовалюты будут доступны при запуске сервиса, сообщает Anycoin .

Также клиенты SoFi смогут отслеживать цены на них так же, как в партнерском проекте Coinbase с Fidelity Investments. Для институциональных клиентов инвестиционная компания планирует запустить криптоторговую платформу в этом году.