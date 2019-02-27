Самыми острыми проблемами россияне считают рост цен и безработицы, а также бедность. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного «Левада-центром» в феврале.

Согласно исследованию, инфляцией обеспокоены 62% опрошенных. Рост безработицы вызывает тревогу у 41% граждан, столько же назвали самыми серьезными проблемами коррупцию и взяточничества.



Более трети респондентов (34%) переживают по поводу расслоения общества на богатых и бедных, а также несправедливого распределения доходов. Еще 28% участников опроса волнуются из-за кризисной ситуации в экономике, состояния промышленности и сельского хозяйства.

Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий вызывают тревогу у 10% опрошенных граждан.

Росстат сообщал, что годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% относительно января 2018-го. По прогнозам ЦБ, в 2019 году инфляция в РФ составит 5—5,5%. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию призвал правительство и Банк России обеспечить возвращение инфляции к целевым показателям в 4%. Центробанк ожидает возвращения показателя к целевому уровню в первой половине 2020 года.