Объем кредитной задолженности россиян в 2018 году достиг 14,86 трлн рублей, увеличившись на 22,4% за год. Это рекордный показатель, отмечают в исследовании активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков».

«Объем кредитной задолженности россиян за год вырос на 22,4% и составил 14,86 триллиона рублей — это рекордный показатель, который свидетельствует о большей уверенности заемщиков в своих силах и увеличении количества выданных кредитов, в том числе и ипотечных», — говорится в сообщении.

Объем просроченной задолженности снизился до 5,1% и составил 758 млрд рублей. Федеральная служба судебных приставов оценивает объем долгов граждан перед банками, переданных приставам в 2018 году, в 2 трлн рублей. На основании этого реальную долю просроченной задолженности можно оценить примерно в 13—14%. Во всех регионах, кроме Республики Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республики, наблюдается доля просрочки в целом ниже 10%.

В прошлом году банки с выдали рекордное с 2006 года количество ипотечных кредитов — 1,47 млн займов на сумму 3 трлн рублей. Общий объем задолженности по ипотеке на конец года достиг 6,38 трлн рублей, или 43% от всей суммы кредитов физических лиц.

Средний уровень закредитованности семей вырос до 27% против 22% годом ранее. Наиболее высокая закредитованость домохозяйств отмечается в Республике Калмыкия (59%), Республике Тыва (56%).