Белоруссия обратилась к России с предложением о предоставлении республике государственного кредита на 600 млн долларов для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Об этом заявил в среду министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — отметил глава Минфина Белоруссии.

Ермолович напомнил, что речь в договоренностях двух стран «шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году». «Объем этих платежей составляет 600 миллионов долларов», — уточнил министр. По его информации, «средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете на 2019 год».

«Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен», — сказал Ермолович. «Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации», — отметил глава Минфина Белоруссии.