Минфин России в среду, 27 февраля, разместил ОФЗ-ПД выпуска 26223RMFS с датой погашения 28 февраля 2024 года на 35,106 млрд рублей при спросе в 46,712 млрд рублей, следует из материалов ведомства.



Средневзвешенная цена составила 93,6544% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,23% годовых. Цена отсечения — 93,592% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,24% годовых.

Помимо этого, ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26224RMFS с датой погашения 23 мая 2029 года на 22,493 млрд рублей при спросе в 29,003 млрд рублей.

Средневзвешенная цена составила 90,5902% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,45% годовых. Цена отсечения — 90,503% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,46% годовых.