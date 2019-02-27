Инвесторы в российскую экономику получат дополнительные гарантии и преференции в рамках новых соглашений о защите капиталовложений. Минфин внес в законопроект, изначально представленный полгода назад, ряд принципиальных изменений (новая версия документа есть в распоряжении РБК).

Минфин подготовил законопроект о защите и поощрении капиталовложений в августе 2018 года. Новая модель инвестиционных проектов стала компромиссом после предложения помощника президента Андрея Белоусова изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и химических компаний. Деньги должны были помочь реализовать поручение президента Владимира Путина по росту доли инвестиций в основной капитал в российском ВВП до 25% (с нынешних 21% ВВП).

Идея Белоусова вызвала сопротивление бизнеса, который поддержали правительство, Минфин и Минпромторг. В результате переговоров на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей планы изменились. Компаниям предложили добровольно вложиться в реализацию национальных проектов. К настоящему времени Минфин получил заявки с бизнес-идеями почти на 60 трлн рублей. По оценке министерства, чтобы выполнить майский указ, нужно за шесть лет собрать дополнительно 21—25 трлн рублей. В результате обсуждений законопроект о защите и поощрении капиталовложений был серьезно доработан по сравнению с первоначальной версией.

Ключевое положение законопроекта — стабилизационная оговорка: участникам соглашений обещаны неизменность налоговых условий (в части налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налогов). А также гарантируется неухудшение условий по лицензированию и сертификации продукции, техническому регулированию. К этому добавилась возможность индивидуальной стабилизационной оговорки, которая может предусматривать защиту от увеличения таможенных пошлин, изменения НДПИ или введения/отмены российских контрсанкций в отношении других государств. Стороны получат возможность определить конкретные риски, на которые будет распространяться стабилизационная оговорка.

Принципиальное отличие новой версии законопроекта в расширении и конкретизации мер господдержки. Бизнес сможет рассчитывать не только на компенсацию расходов по созданию инфраструктуры в объеме налогов, уплачиваемых в рамках проекта, но и на авансирование будущих затрат на инфраструктуру, капитальные гранты, налоговые льготы, возмещение издержек на уплату процентов по кредитам, купонных платежей по облигационным займам, проектное финансирование от ВЭБ.РФ, возможность использовать госимущество и помощь в сбыте продукции.

Вводятся среднеотраслевые значения доходности проектов: финансовая поддержка проекта будет возможна, если его доходность не достигает средних показателей по отрасли.

«У всего финансово-экономического блока есть очень важная задача. Нам нужно к 13 триллионам рублей средств федерального бюджета на нацпроекты привлечь 26 триллионов рублей проектов, которые построены на внебюджетные финансы. Для этих целей мы очень активно ищем инструменты», — говорит РБК высокопоставленный чиновник Минфина.

Существенно снижен порог вхождения в проекты. Соглашения на шесть лет будут заключаться для инициатив с собственными инвестициями на сумму до 3 млрд рублей. На 12 лет — для проектов дороже 3 млрд рублей, а не 30 млрд рублей, как было в первой версии документа. Срок действия соглашения в 18 лет предусмотрен для проектов с собственными инвестициями 10 млрд рублей и выше.