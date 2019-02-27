Программа стартовала с 25 февраля.
Министерство экономического развития РФ сообщило, что в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вошли 70 банков из 29 российских субъектов, в том числе Альфа-Банк, МСП-Банк, Камкомбанк, Банк «Возрождение», Райффайзенбанк, Росбанк и другие.
Эта программа стартовала с 25 февраля в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает «Современный предприниматель».
По словам министра экономического развития Максима Орешкина перечень банков значительно расширился за счет упрощения критериев отбора, благодаря чему некрупные региональные банки смогли принять участие в программе.
Кроме того, расширен и перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели, например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.
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