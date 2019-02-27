Министерство экономического развития РФ сообщило, что в программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) вошли 70 банков из 29 российских субъектов, в том числе Альфа-Банк, МСП-Банк, Камкомбанк, Банк «Возрождение», Райффайзенбанк, Росбанк и другие.

Эта программа стартовала с 25 февраля в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщает «Современный предприниматель» .

По словам министра экономического развития Максима Орешкина перечень банков значительно расширился за счет упрощения критериев отбора, благодаря чему некрупные региональные банки смогли принять участие в программе.

Кроме того, расширен и перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели, например, в программу включены инвестиционные кредиты в сфере торговли.