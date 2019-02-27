Компания Mastercard и российская компания Cardsmobile представили универсальную платформу токенизации, работающую на базе Mastercard Digital Enablement Service (MDES), которая предоставляет банкам-эмитентам любой страны мира сервис по переносу существующих и выпуску новых карт Mastercard как в смартфоны своих клиентов, так и в носимые «умные» устройства.

Решение Cardsmobile прошло сертификацию Mastercard как открытый кошелек и агрегационная платформа.

Первыми к платформе Cardsmobile подключились несколько производителей носимых устройств: ISBC с линейкой продуктов AIRTAG Pay, Rosan Diamond с эксклюзивными украшениями и PayRing с электронными кольцами.

«Наша миссия — предоставить банкам-эмитентам платежных карт и их клиентам удобный и безопасный инструмент для оплаты покупок и услуг. Совместно с Mastercard и Cardsmobile мы предлагаем современный индивидуальный продукт, защищенный передовыми стандартами безопасности платежей и обладающий эстетическими достоинствами», - комментирует СЕО PayRing Сергей Лазарев.