Криптовалютная биржа OKEx, базирующаяся на Мальте, изменила правила маржинальной торговли и увеличила размер кредитного плеча c 3x до 5x.

При этом повышенный леверидж будет доступен для следующих торговых пар: BTC/USDT, ETH/USDT, ETH/BTC, BCH/USDT, BCH/BTC, LTC/USDT, LTC/BTC, ETC/USDT, ETC/BTC, EOS/USDT, EOS/BTC, сообщает ForkLog .

Коэффициент риска для маржин-колла по всем торговым парам биржа установила на уровне 120%. Если же этот показатель опускается в диапазон 120-110%, трейдера уведомляют о критическом повышении рисков, а падение ниже 110% спровоцирует принудительную ликвидацию позиции. Когда коэффициент риска достигает или превышает 125%, излишек средств на маржинальном счету может быть выведен с помощью функции «Transfer fund».