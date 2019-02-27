Новозеландская криптовалютная биржа Cryptopia заявила, что при самом худшем раскладе в результате имевшего место в январе взлома она потеряла 9,4% от всех своих средств.

По словам представителей Cryptopia, работа по оценке последствий январского взлома продолжается, сообщает ForkLog . При этом они так и не назвали, какую именно сумму в долларовом выражении могла потерять биржа.

Дополнительно администрация Cryptopia сообщила, что ведет подготовку к возобновлению работы, обеспечивая безопасность каждого кошелька отдельно. В этой связи биржа просить воздержаться от внесения депозитов на старые адреса.